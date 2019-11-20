Армения хочет стать мостом между Россией и Украиной

Армения может стать мостом для налаживания отношений России и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера парламента страны Алена Симоняна.

Симонян заявил, что считает русских и украинцев «родными братьями». По его мнению, необходимо сделать все возможное для скорейшего решения существующей проблемы.

При этом парламентарий подчеркнул, что найденное решение не должно обидеть ни одну из сторон.

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