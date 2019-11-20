Эксперт отреагировал на территориальные претензии Эстонии к России

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма прокомментировал заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве вернуть «аннексированные эстонские территории». Об этом пишет НСН.

Он сказал, что подобные провокационные высказывания нацелены на возбуждение второй стороны.

Он считает, что данные выпады стоит игнорировать.

По его мнению, такие ситуации останутся в памяти, и в какой-то момент могут сыграть отрицательную роль во взаимоотношениях между странами.

Таким образом он отреагировал на заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике «аннексированные территории» в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года.