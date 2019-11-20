Путин заявил, что Россия заинтересована в сохранении Евросоюза

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона заинтересована в сохранении Европейского Союза и желает иметь дело с предсказуемым, понятным партнером, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Такое мнение российский лидер выразил на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Глава государства отметил, что с Москва с тревогой наблюдает за происходящим в ЕС. Также он отметил, что значительная часть российских золотовалютных резервов в евро номинированы.

«У нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений - торговый оборот упал, он сейчас где-то под 300 миллиардов, а был 450 миллиардов - но все-таки он растет», — подчеркнул Путин.

При этом он назвал Евросоюз крупнейшим торгово-экономическим партнером.