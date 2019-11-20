Путин заявил, что Россия заинтересована в сохранении Евросоюза

close
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона заинтересована в сохранении Европейского Союза и желает иметь дело с предсказуемым, понятным партнером, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Такое мнение российский лидер выразил на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Глава государства отметил, что с Москва с тревогой наблюдает за происходящим в ЕС. Также он отметил, что значительная часть российских золотовалютных резервов в евро номинированы.

«У нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений - торговый оборот упал, он сейчас где-то под 300 миллиардов, а был 450 миллиардов - но все-таки он растет», — подчеркнул Путин.

При этом он назвал Евросоюз крупнейшим торгово-экономическим партнером.