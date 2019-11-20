Эксперт отреагировал на территориальные претензии Эстонии к России

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма прокомментировал заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве вернуть «аннексированные эстонские территории». Об этом пишет НСН.

Он сказал, что задачей подобных провокационных высказываний является раздражение второй стороны.

По его мнению, такие выпады стоит игнорировать.

«Но в копилке это все равно остается, и когда в определенный момент будет решаться вопрос критический в ту или иную сторону, это может сыграть негативную роль во взаимоотношениях между странами», — заявил Сурма.

Таким образом он отреагировал на заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике «аннексированные территории» в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года.