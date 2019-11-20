Путин рассказал о демократических институтах в России

Президент России Владимир Путин ответил на заявления об отсутствии демократических институтов в стране, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы государства, на пленарном заседании форума «Россия зовет!», подобные «россказни» не соответствуют действительности.

Путин отметил, что демократические институты в России существуют в политической и экономической сферах, а также в общественной жизни и в общественном сознании.

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