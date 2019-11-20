Путин: Россия и США «худо-бедно» сотрудничают по многим вопросам

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и США сотрудничают по многим вопросам, передает корреспондент «Газеты.ру».

Об этом российский лидер высказался во время инвестиционного форума «Россия зовет».

Речь идет о взаимодействии обеих стран по Сирии, в вопросах международной безопасности, экономики, энергетики, а также в технологической сфере.

Путин в связи с этим отметил, что у России и США имеется очень много совпадающих площадок для работы.

«Мы готовы к сотрудничеству настолько, насколько готовы наши американские партнеры», — заключил Путин.

Он добавил, что «худо-бедно» Москва и Вашингтон взаимодействуют и в области борьбы с терроризмом.