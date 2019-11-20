Эксперт: россияне не уходят в позицию негатива по отношению к «Единой России»

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский оценил опубликованные в среду в «Коммерсанте» данные закрытого опроса ВЦИОМ.

В частности, исследователи задали респондентам вопрос о том, на решении каких партийных вопросов должна сосредоточить свои усилия ЕР, чтобы улучшить свои электоральные показатели. 43% выбрали вариант «более тесное взаимодействие с населением», 41% — обновление партийного руководства, омоложение партии.

«Давайте к истории обратимся — «Единая Россия» на протяжении долгого времени остается партией-лидером среди всех других партий и в партийной системе вообще. Очень много разговоров по поводу того, что «Единая Россия» потеряла поддержку электоральную в ходе известных событий 18-го года, связанных с реформой пенсионного обеспечения. Действительно, у ЕР снизился рейтинг — сейчас около 32%-35%, но она все равно значительно превосходит электоральный потенциал своих конкурентов. Это может нравиться, может не нравиться, но Едина Россия остается партией-лидером среди всех партий — как думских, так и не думских.

Что касается 60% — речь идет о тех, кто допускает для себя голосование за ЕР. Снижение рейтинга, которое произошло у партии, носит не столь катастрофический характер. Люди уходят не в позицию негатива, то есть «мы за вас больше не проголосуем», а на некое дистанцирование — давайте «посмотрим, что вы можете для нас сделать», как вы можете представлять наши интересы, чем вы можете нам помочь. Запрос на полезность и на контакт — это ключевые требования, которые есть к политикам вообще, к партиям, и к Единой России в первую очередь», — отметил эксперт.