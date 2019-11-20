В Минске рассказали, когда будет готова дорожная карта по газу

Министерство энергетики Белоруссии надеется, что к концу следующей недели будет подготовлен новый вариант дорожной карты по газу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой главу министерства Виктора Каранкевича.

По словам министра, работу по подготовке новых карт по газу и электроэнергии будет вести непосредственно Минэнерго. Он также отметил, что среди уже согласованных дорожных карт – кара по атомной энергетике.

Каранкевич заявил, что разработка дорожной карты по газу будет вестись вместе с российскими коллегами. Планируется, что новый вариант будет готов к концу следующей неделе.

Ранее на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы правительства Белоруссии Сергея Румаса были согласованы около 20 дорожных карт в рамках программы действий по интеграции двух государств.

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