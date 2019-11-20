Опрос: 60% допускают голосование за «Единую Россию»

«Коммерсант» опубликовал результаты закрытого социологического исследования ВЦИОМа, посвященного отношению россиян к партии «Единая Россия». Согласно данным опроса, проведенного 17 ноября, электоральный рейтинг партии равен 34%. 20 января этого года он составлял 32,7%. Самого высокого значения показатель достиг в марте этого года — 37,1%. Согласно исследованию, электоральный рейтинг других партий значительно ниже: у КПРФ он равен 13%, ЛДПР — 11%, «Справедливой России» — 6%, «Яблока» и Российской партии пенсионеров — 3%. Варианты других партий и возможность «испортить бюллетень» привлекли только по 1% респондентов. Не готовы участвовать в выборах 10%, затрудняются ответить — 15%.

По словам источника, близкого к руководству ЕР, «Справедливая Россия», несмотря на низкие показатели, остается для избирателей «партией второго выбора», той, за которую они проголосуют, если по каким-то причинам не хотят в данном случае голосовать за партию власти.

При этом в исследовании отмечается, что у ЕР «самый высокий процент допустимого голосования» — 60%. «Это значит, что потенциально 60% россиян готовы отдать свои голоса «Единой России»»,— говорится в комментарии к результатам исследования.

Исследователи задали респондентам вопрос о том, на решении каких партийных вопросов должна сосредоточить свои усилия ЕР, чтобы улучшить свои электоральные показатели. Опрошенные могли выбрать два варианта ответа из предложенных. 43% выбрали вариант «более тесное взаимодействие с населением», 41% — обновление партийного руководства, омоложение партии. На вопрос о том, на решении каких проблем ЕР должна сосредоточить свои усилия, 59% ответили, что она должна заниматься повышением качества медицинского обслуживания и повышением доступности медицинской помощи и укомплектованности медучреждений персоналом. 44% заявили, что партия должна заниматься решением проблем пенсионеров, а 32% — повышением качества и доступности образования.