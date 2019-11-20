В Раде предрекли уничтожение Украины из-за Зеленского

Депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

По его мнению, партия Зеленского «Слуга народа» — «центральная фигура в уничтожении украинской нации». При этом депутат отмечает желание украинского лидера принести мир в страну.

«Мы сдаем интересы страны западноамериканским партнерам. Я переживаю, что у Зеленского просто не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд», — сказал Кива.

При этом парламентарий надеется, что европейские партнеры на грядущей встрече в «нормандском формате» смогут направить Зеленского на правильную позицию, которая поспособствует завершению конфликта на юго-востоке Украины.