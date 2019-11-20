Российские дипломаты посетили в американском СИЗО россиянина Буркова

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Российские дипломаты посетили в следственном изоляторе в штате Вирджиния арестованного россиянина Алексея Буркова, передает RT.

В диппредставительстве заявили, что поддерживают постоянный контакт с россиянином, его адвокатом и родственниками.

О каких-либо жалобах Буркова в посольстве не сообщили.