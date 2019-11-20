В МИД сообщили о новом плане по КНДР
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Москва представит новый план действий по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал замглавы ведомства Игорь Моргулов.
Он пояснил, что стратегия будет представлена на переговорах с замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи.
В ведомстве отметили, что Москва ознакомила с планом иностранных партнеров, и получила от них соответствующие замечания.
На основе этих комментариев Россия и Китай сделали обновленную версию плана, которую планируется распространить среди всех партнеров, включая США, КНДР, Южную Корею.