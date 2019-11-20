В МИД сообщили о новом плане по КНДР

Москва представит новый план действий по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал замглавы ведомства Игорь Моргулов.

Он пояснил, что стратегия будет представлена на переговорах с замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи.

В ведомстве отметили, что Москва ознакомила с планом иностранных партнеров, и получила от них соответствующие замечания.

На основе этих комментариев Россия и Китай сделали обновленную версию плана, которую планируется распространить среди всех партнеров, включая США, КНДР, Южную Корею.