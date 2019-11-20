МИД Боливии разрешил дочери Эво Моралеса покинуть страну

МИД Боливии выдал разрешение на безопасный выезд из страны дочери экс-президента Эво Моралеса Эвалис Моралес Альварадо, передает РИА «Новости».

Разрешение также было выдано депутату Марии Понье. Отмечается, что обе женщины укрывались в посольстве Мексики.

Причину такого решения ведомство не пояснило.