МИД России призвал США и КНДР к диалогу

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что Москва призывает США и Северную Корею к продолжению диалога по денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

«Мы активно призываем обе стороны — и северокорейскую, и американскую — как можно скорее возобновить диалог», — сказал он.

Моргулов подчеркнул, что лишь путём мирного диалога можно решить проблемы, которые существуют в отношениях между КНДР и США. Также он отметил необходимость «наращивания доверия».

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о возможности «скорой встречи» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.