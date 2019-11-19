В Германии рассказали о терниях на пути к миру на Украине

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что для достижения мира на Украине нужно разрешить трудности и сделать очень сложную работу, передает ТАСС.

Для начала, как отметил Маас, необходимо доверие, которое позволит совершать следующие шаги по урегулированию ситуации на Украине.

Также министр подчеркнул, что жителям Донбасса нужен мир. Для его достижения должна поработать и российская сторона, которой необходимо выполнить все договоренности.

«Формула Штайнмайера» (президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер) призвана определить механизм осуществления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

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