Украина заявила о поездке на «нормандскую встречу» с открытым разумом

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Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская делегация будет открытой и готовой к диалогам и работе по поиску компромиссов на нормандском саммите. Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы ожидали с 2016 года, когда была последняя встреча в «нормандском формате», — признался Пристайко.

По его словам, делегация Украины поедет на встречу с открытыми идеями и открытым разумом. Также он отметил, что украинская сторона готова будет выслушать мнения других стран по урегулированию конфликта и прийти к компромиссу.

«Украинская делегация... готова... привести домой прогресс, к которому так давно стремились», — пояснил министр.

Заключая, он понадеялся, что саммит в «нормандском» формате станет полезным и результативным.

«Формула Штайнмайера» (президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер) призвана определить механизм осуществления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

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