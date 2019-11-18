Помпео: признание США израильских поселений приближает мир с палестинцами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что признание законности израильских поселений на палестинских территориях повышает вероятность разрешения многолетнего конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон верит в то, что после признания США того, что израильские поселения не являются незаконными в соответствии с международным правом, палестинцы и израильтяне могут прийти к политическому решению этого конфликта.

Помпео считает, что США повысили вероятность этого.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео усомнился в «сделке века» по Израилю и Палестине