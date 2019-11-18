В Минске рассказали о заключительном этапе соглашения с Россией о признании виз

close
Глава белорусского МИД Владимир Макей прорубает для Александра Лукашенко окно в Европу Глава белорусского МИД Владимир Макей прорубает для Александра Лукашенко окно в Европу
Глава белорусского МИД Владимир Макей прорубает для Александра Лукашенко окно в Европу
Сергей Кузнецов/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что подготовка соглашения России и Белоруссии о взаимном признании виз находится на последней стадии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ближайшее время может быть принято конкретное решение по данному соглашению.

Макей отметил, что этот вопрос он обсуждал в рамках встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Нахрена нужен такой союз»: Лукашенко об интеграции с Россией

Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о Союзном государстве WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии