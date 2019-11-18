В Минске рассказали о заключительном этапе соглашения с Россией о признании виз

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что подготовка соглашения России и Белоруссии о взаимном признании виз находится на последней стадии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ближайшее время может быть принято конкретное решение по данному соглашению.

Макей отметил, что этот вопрос он обсуждал в рамках встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

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