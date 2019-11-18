В ЭИСИ подготовили рекомендации для врио губернаторов

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил рекомендации для врио губернаторов, пишет в понедельник принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Они касаются того, как им нужно строить предвыборные кампании и формировать свой имидж.

По мнению экспертов ЭИСИ, региональные кампании последних лет демонстрируют востребованность принципиально новых подходов к работе и коммуникациям.

«Зачистка политического поля с заблаговременным устранением из выборной гонки потенциально опасных конкурентов перестает быть панацеей от всех проблем», — говорится в документе.

Потенциально опасным при отсутствии позитивного предложения и качественной коммуникации между властью и обществом может оказаться даже кандидат, выдвинутый в качестве статиста, констатируют эксперты ЭИСИ.

Ключ к победе любого кандидата — прямая работа с избирателями. Практика «малых дел» работает, уверены эксперты.

В рекомендациях также говорится о необходимости работы врио губернаторов в соцсетях.