Вучич приедет на празднование 9 Мая в Москве
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что посетит мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы 9 мая 2020 года, которые пройдут в Москве.Об этом сообщает издание «Известия».
Он отметил, что День Победы является большим праздником для Сербии.
«Да, конечно, я собираюсь и уже подтвердил свой приезд. Мы вместе победили, вместе должны и праздновать», — сказал Вучич.
Как известно, до этого 4 декабря сербский лидер планирует приехать в Сочи, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным отношения Москвы и Белграда.
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