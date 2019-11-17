Макфол дал совет будущему послу США в России

Бывший американский посол в России Майкл Макфол в интервью «Газете.Ru» дал совет Джону Салливану, который займет пост посла.

Он заявил, что Салливану следует сосредоточиться на продлении СНВ — 3.

«Я бы сосредоточился на конкретных вещах, и на первом месте в моем списке — продление договора СНВ-3. Он скоро прекращает действие и без всяких проблем может быть продлен. Это будет хорошая победа и для США, и для России. Для Путина и Трампа», — отметил Макфол.

Экс-посол добавил, что России и США еще не следует подключать китайскую сторону к дискуссии в вопросе о ядерных силах, поскольку порог СНВ-3 предусматривает 1550 ядерных боезарядов, а Китай имеет не более 200-300 зарядов.

По его мнению, период президентства Дональда Трампа также обозначил время низкого сотрудничества США и России. Макфол подчеркнул, что по итогу не было сделано ничего для фокусирования на одной «реально осязаемой вещи — продление СНВ».

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