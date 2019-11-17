Трамп пообещал Ким Чен Ыну скорую встречу
Президент США Дональд Трамп призвал северокорейскому лидера Ким Чен Ына поскорее достичь договоренностей по денуклеаризации и заявил, что они скоро увидятся. Об этом Трамп написал в своем аккаунте в Twitter.
«Вам следует действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!» — написал Трамп.
Он также отреагировал на недавнее сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР, где его оппонента-демократа Джо Байдена назвали «бешеной собакой». Трамп отметил, что Байден может быть очень «сонным» и «медлительным», однако не является «бешеной собакой»: «он лучше этого».
Американский лидер добавил о себе, что только он является тем единственным человеком, который может привести КНДР «туда, где ему надо быть».
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