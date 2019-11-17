Белоруссия пошла «по стопам» России в отношениях с Западом
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Белоруссия идет по шагам, которые уже сделала Россия в вопросах развития отношений с Западом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Россия имеет соглашение о партнерстве со многими странами, а у Белоруссии нет таких документов с НАТО и Евросоюзом.
По мнению Лукашенко, Россия вступила в Всемирную торговую организацию (ВТО) и теперь «подтягивает» Белоруссию.
«Мы идем по вашим [России] стопам», — добавил Лукашенко.
Также он назвал полной чепухой данные, что американская сторона ставит ультиматум стране по поводу с кем ей быть: с Западом или Востоком.
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