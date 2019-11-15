Трамп отверг помощь Украины ради победы над Байденом на президентских выборах
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы одержать победу над бывшем вице-президентом Джозефом Байденом на выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года, передает ТАСС.
Такое заявление американский лидер сделал в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Луизиана.
«Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю», — сказал Трамп.
Глава США также отметил, что при отсутствии опыта он победил на прошлых президентских выборах, одержав верх над династиями Бушей, Клинтонов и «жуликоватой группой Обамы».
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