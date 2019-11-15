Трамп отверг помощь Украины ради победы над Байденом на президентских выборах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/342/12803342/upload-RTX1GZCO-pic905-895x505-25861.jpg">

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы одержать победу над бывшем вице-президентом Джозефом Байденом на выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года, передает ТАСС.

Такое заявление американский лидер сделал в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Луизиана.

«Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю», — сказал Трамп.

Глава США также отметил, что при отсутствии опыта он победил на прошлых президентских выборах, одержав верх над династиями Бушей, Клинтонов и «жуликоватой группой Обамы».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден обвинил Трампа в стремлении заручиться поддержкой из-за рубежа на выборах

— Выборы президента США — 2020: в бой идут одни старики

— «Они ужасные люди»: почему Трамп возненавидел Украину