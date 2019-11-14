В МИД прокомментировали новые заявления следственной группы по МH17
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировали новые заявления следственной группы по крушению Boeing МH17 в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы <…> свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения», — сказала Захарова.
Она заявила, что заявления следственной группы «какой-то абсурд», в МИД исходят из того, что неоднократно по этой теме публиковались фейки.
«Вы толкаете нас на что? Чтобы мы давали политическую оценку тем вещам, которые вначале должны изучить эксперты как минимум, а потом уже все остальное?», — заявила она.
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