Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал инициативу экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, чтобы провести встречу президентов России и Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.

Путин отметил, что Назарбаев с большой симпатией относится к Украине, так так сам жил там, однако пока речь идет только о встрече лидеров в нормандском формате.

«Так-то мы с ним в контакте, разговариваем по телефону. Полный контакт», — заявил Путин.

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