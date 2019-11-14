Минюст внепланово проверяет ФБК

Министерство юстиции России сообщило, что начинает внеплановую проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом рассказал директор фонда Иван Жданов в Twitter.

Жданов показал фотографию извещения. В нем говорится, что Минюст проведет проверку на наличие или отсутствия в деятельности организации признаков некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

«По результатам проверки будет принято решение», — говорится в заявлении.

До этого суд отклонил иск, оспаривающий решение Министерства юстиции России о внесении ФБК в реестр некоммерческих организаций – иностранных агентов, принятое в октябре 2019 года.

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