Трамп разочарован словами Макрона о «смерти мозга» НАТО
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разочарован заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, передает ТАСС.
Трамп отметил, что это серьезное заявление, в котором необходимо разобраться.
«Мы очень разочарованы заявлением... которое имеет отношение к НАТО», — отметил он.
Эммануэль Макрон заявил, что НАТО утратил координацию между союзниками, что стало «смертью мозга» альянса.
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