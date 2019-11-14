Трамп разочарован словами Макрона о «смерти мозга» НАТО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разочарован заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, передает ТАСС.

Трамп отметил, что это серьезное заявление, в котором необходимо разобраться.

«Мы очень разочарованы заявлением... которое имеет отношение к НАТО», — отметил он.

Эммануэль Макрон заявил, что НАТО утратил координацию между союзниками, что стало «смертью мозга» альянса.

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