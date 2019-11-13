Временный президент Боливии запретит Моралесу участвовать в выборах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/640/12808640/upload-AP_19315673673365-pic905-895x505-87684.jpg">

Временный президент Боливии Жанин Аньес намерена аннулировать решение конституционного суда страны, которое позволяет неограниченное переизбрание на пост президента, сообщает РИА Новости.

Своими основными целями Аньес назвала отмену данного судебного решения и проведение свободных и прозрачных выборов в стране в кратчайшие сроки.

Отмечается, что решение суда было принято вопреки результатам референдума, на котором граждане Боливии отклонили проект реформы, допускающей неограниченное переизбрание на пост президента.

На выборах, прошедших 20 октября, Эво Моралес, руководивший страной 13 лет, одержал победу в первом туре. Позже он заявил об отставке на фоне массовых протесов и призыва вооруженных сил страны покинуть пост.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Боливии признали легитимность перехода полномочий президента к Аньес

— Командование полиции сообщило о нормализации ситуации в Боливии

— Прибывший в Мексику Моралес вылетел в неизвестном направлении