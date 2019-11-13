Во Франции объяснили слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Глава Министерства обороны Франции Флоранс Парли объяснила высказывание президента страны Эммануэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

По словам Парли, глава Франции имел в виду, что страны-союзники больше не могут игнорировать сложившуюся кризисную ситуацию.

Несмотря на то, что в военном плане НАТО остается крепким инструментом, существует ряд внутренних проблем, среди которых вопрос о солидарности союзников, сомнения в гарантиях безопасности США и недостаточные усилия альянса по европейской безопасности, заявила глава минобороны.

Она назвала высказывание президента Макрона сигналом тревоги перед саммитом в Лондоне и отметила, что Франция предлагает запустить «стратегические размышления о будущем альянса».

Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявил, что НАТО утратил координацию между союзниками, что стало «смертью мозга» альянса.

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