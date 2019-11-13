Моралес назвал «коварным ударом» передачу полномочий президента Аньес

Бывший президент Боливии Эво Моралес прокомментировал в своем Twitter принятие полномочий президента страны оппозиционным сенатором Жанин Аньес.

Он назвал данное решение «самым коварным и роковым ударом в истории».

Моралес добавил, что Аньес ранее называла себя председателем Сената, а теперь стала и.о. президента Боливии «без необходимого кворума».

Экс-президент подчеркнул, что Аньес «окружила себя сообщниками, ее поддерживают вооруженные силы и полиция, которые подавляют народ».

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