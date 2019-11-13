Моралес назвал «коварным ударом» передачу полномочий президента Аньес
close
Бывший президент Боливии Эво Моралес прокомментировал в своем Twitter принятие полномочий президента страны оппозиционным сенатором Жанин Аньес.
Он назвал данное решение «самым коварным и роковым ударом в истории».
Моралес добавил, что Аньес ранее называла себя председателем Сената, а теперь стала и.о. президента Боливии «без необходимого кворума».
Экс-президент подчеркнул, что Аньес «окружила себя сообщниками, ее поддерживают вооруженные силы и полиция, которые подавляют народ».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии