«Нормандский саммит» может пройти до конца 2019 года, узнали СМИ

Источник в дипломатических кругах рассказал «Известиям» о том, что «нормандский саммит» может пройти до конца 2019 года.

Отмечается, что Кремль выразил готовность к дальнейшему политическому урегулированию конфликта на востоке Украины.

Уточняется, что представители лидеров России, Украины, Франции и Германии ведут переговоры и уже прорабатывают возможные решения по встрече в «нормандском формате».

Новость дополняется.

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