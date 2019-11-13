«Нормандский саммит» может пройти до конца 2019 года, узнали СМИ
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Источник в дипломатических кругах рассказал «Известиям» о том, что «нормандский саммит» может пройти до конца 2019 года.
Отмечается, что Кремль выразил готовность к дальнейшему политическому урегулированию конфликта на востоке Украины.
Уточняется, что представители лидеров России, Украины, Франции и Германии ведут переговоры и уже прорабатывают возможные решения по встрече в «нормандском формате».
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