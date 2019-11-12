Эксперт: рост индикатора доверия к губернаторам — свидетельство изменившегося стиля управления

Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына прокомментировала итоги исследования фонда «Общественное мнение», согласно которому индикатор доверия россиян к губернаторам вырос с июля прошлого года вдвое.

«Поскольку это институт высшего должностного лица региона – это (результаты опроса. — Прим. «Газеты.Ru») говорит об эффективности кадровой политики в регионах. Мы говорим о ноябрьском замере, то есть в нем уже нет постсиндрома сентябрьских выборов. Это реальная работа на местах, текущая политическая жизнь в регионах. И этот уровень одобрения свидетельствует о достаточно позитивном, правильном сдвиге.

Это новый стиль управления, который зиждется на принципах открытости, эмоциональной увлеченности интересами своего региона. Также сыграл свою роль контроль за принятием решений, за оптимизацией тех или иных управленческих процессов.

Отдельно нужно отметить принятие конкретных управленческих решений, не оторванных от интересов жителей, а направленных в первую очередь на решение их проблем. Например, финансовая или инфраструктурная поддержка либо отдельных социальных групп, либо широкая поддержка в рамках всего региона.

Мы еженедельно мониторим губернаторскую повестку на предмет управленческих решений и видим, что в разных сферах регулярно проходят преобразования жизни. Это в целом свидетельствует о том, что администраторы заняли очень грамотную позицию по выстраиванию блока кадровой политики и вообще формированию кадрового потенциала, а также омоложению управленческих кадров», — отметила Кислицына.