Депутат пришел в Раду в маске Джокера

Украинский депутат Илья Кива пришел в зал Рады в маске Джокера — героя комиксов про Бэтмена из вселенной DC. Об этом сообщает «Страна.Ua».

Депутат от «Оппозиционной платформы» надел маску популярного киногероя на заседание Верховной рады.

Отмечается, что Джокером также называет себя пранкер, которые в последнее время публиковал свои переписки с депутатами от «Слуги народа».

Киву в маске фотографировали другие депутаты.

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