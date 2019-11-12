Трамп звонил Болтону и жаловался на материал CNN о Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп позвонил в начале года домой тот момент являющемуся помощником по национальной безопасности Джону Болтону и раскритиковал публикацию CNN, в которой говорилось, что Вашингтон приступил к подготовке плана для по направлению кораблей ВМС США в Черное море в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, 30 октября такие показания под присягой дал экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.

Слушания с присутствием членов комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса проводились в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента Трампа.

«У CNN был материал, в котором говорилось — я точно не помню — это было связано со свободой судоходства в Черном море, было похоже, будто это было прямым ответом России, что это был вызов России [в свете инцидента в Керченском проливе]», — сообщил Андерсон.

Также он отметил, что операция должна была состояться январе.

При этом дипломат добавил, что телеканал преувеличил масштаб ситуации. Так как намечалось стандартное уведомлении в рамках Конвенции Монтрё о планах ВМС США войти в Черное море.

Он также подчеркнул, что Турция была проинформирована о плане Вашингтона.

«Болтон рассказал, что президент [Трамп] позвонил ему домой и пожаловался на этот репортаж», — ответил Андерсон на вопрос о том, как он узнал о звонке.

После того, как издание опубликовало статью, ВМС США было дано предупреждение об отмене операции.

«Мы встретились с Болтоном и обсудили это, и он дал понять, что президент позвонил ему, чтобы пожаловаться на этот репортаж. И, возможно, что он был удивлен, — сказал Андерсон

Он также рассказала, что эсминец типа Arleigh Burke («Арли Бёрк») прибыл в Одессу «в связи с пятой годовщиной вторжения в Крым».

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