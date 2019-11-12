Министр обороны Боливии покинул свой пост
Министр обороны Боливии Хавьер Савалета заявил о своей отставке. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня, 11 ноября 2019 года, я подаю в отставку с поста министра обороны», — сказал Савалета.
Министр также заявил, что он и подавший в отставку президент страны Эво Моралес никогда не приказывали солдатам и морякам применять оружие против своего народа.
«Если теперь военные используют оружие против народа, ответственность за это будет лежать на тех, кто принял это решение», — подчеркнул Савалета.
Министр также призвал кандидата в президенты Карлоса Месу и лидера протестов против переизбрания Моралеса Луиса Фернандо Камачо не доводить до усиления конфликта.
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