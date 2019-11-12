МИД осудил британские СМИ за намеки на причастность к смерти основателя «Белых касок»

Российский МИД отреагировал на публикацию британской газеты The Independent, связавшей гибель основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с разоблачительными заявлениями в го адрес представителя ведомства Марии Захаровой. Об этом говорится в заявлении министерства.

В ведомстве уточнили, что информация подается в искаженном виде, с намеками на причастность Москвы к трагедии.

В МИДе добавили, что расследование гибели мужчины еще не началось, но СМИ уже «действуют в русле своих «обкатанных медиатехнологий» и делают «эмоциональный инфовброс».

«Во всём обвиняются «эти русские», раскручивается очередной медийный скандал в духе хайли лайкли, а когда обнаруживается полная непричастность российской стороны, британские СМИ переключаются на другие резонансные сюжеты», — добавили в министерстве.

Основатель сирийской организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле. На лице погибшего обнаружены порезы, а его руки и ноги сломаны.