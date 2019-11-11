США заявили об отсутствии предпочтений среди кандидатов на пост президента Боливии

В Госдепартаменте США заявили, что у американской стороны нет предпочтений среди кандидатов на пост президента Боливии после отставки Эво Моралеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы фокусируемся на том, чтобы были соблюдены демократические процедуры», — заявил представитель госдепартамента.

Также чиновник добавил, что избрание главы государства должно происходить в соответствии с действующей конституцией страны

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