Путин и Назарбаев обсудили Украину

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщается на сайте президента России.

Отмечается, что лидеры стран обсудили ряд международных вопросов, в числе которых — урегулирование конфликта на Украине.

Кроме того, Путин и Назарбаев затронули некоторые темы двусторонней и международной повестки дня.

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