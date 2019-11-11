Лукашенко стал любимым иностранным лидером украинцев
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Президент Белорусси Александр Лукашенко стал самым любимым иностранным лидером, которому симпатизируют украинцы. Об этом свидетельствуют данные опроса.
Белорусский лидер возглавил рейтинг среди иностранных глав государств. За него отдали голоса 66% опрошенных и всего 15% проголосовали отрицательно.
Следом за Лукашенко по количеству симпатий жителей Украины идет канцлер ФРГ Ангела Меркель: ее поддержали 60%.
На третьей позиции в рейтинге оказался президент Польши Анджей Дуда, за которого проголосовали 48%.
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