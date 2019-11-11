В Кремле оценили ситуацию с отставкой президента Боливии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/768/12806768/RTX7886X-pic905-895x505-26554.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступало прошений о политическом убежище от руководства Боливии, сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что каких-либо контактов с ушедшим в отставку президентом Боливии Эво Моралесом и его представителями не было.

«Что касается убежища, то никто не запрашивал убежище», — произнес Песков.

До этого стало известно, что Моралес принял решение покинуть пост и направил соответствующее прошение государственному парламенту.