В Кремле оценили ситуацию с отставкой президента Боливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступало прошений о политическом убежище от руководства Боливии, сообщает РИА «Новости».
Он также отметил, что каких-либо контактов с ушедшим в отставку президентом Боливии Эво Моралесом и его представителями не было.
«Что касается убежища, то никто не запрашивал убежище», — произнес Песков.
До этого стало известно, что Моралес принял решение покинуть пост и направил соответствующее прошение государственному парламенту.