Ушаков заявил, что приезд Трампа в Москву на день победы зависит от администрации США

Помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал данные о возможном приезде президента США Дональда Трампа в Москву на парад 9 мая 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что участие Трампа в торжествах по случаю 75-летия Победы зависит от американской администрации.

Помощник президента России Владимира Путина добавил, что официальное подтверждение от американского лидера в Кремле не получали, а также подчеркнул, что возможность иностранного визита существует.

Ушаков напомнил о том, что в период проведения Парада Победы в США будет «набирать обороты» предвыборная президентская компания, от которой зависит готовность Трампа потратить два дня на визит Москвы и посещение мероприятий.

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