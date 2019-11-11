Песков назвал Путина приверженцем здорового образа жизни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин придерживается здорового образа жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такие заявление представитель Кремля сделал после того, как Путин рассказал, что сделала прививку от гриппа.

«Он [Путин] является последовательным приверженцем здорового образа жизни», — сказал Песков.

В понедельник, 11 ноября, журналисты спросили пресс-секретаря, делает ли российский президент прививки, когда едет в другие страны.

«В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний», — уточнил Песков.

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