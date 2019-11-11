Кремлю не поступало просьб Моралеса об убежище
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес не выходил на связь с Москвой и убежища в России не просил. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также выразил надежду на то, что боливийцы удастся отвоевать право на самостоятельный выбор своей судьбы — без вмешательства каких-либо третьих стран.
Кроме того, Россия ждет законного развития ситуация в Боливии.
Отмечается, что президент России Владимир Путин на этой неделе собирается посетить саммит БРИКС в Бразилии.
До этого стало известно, что президент Боливии покинул пост.