Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупке отечественного оборудования

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал не повторять ошибок СССР при закупках отечественного оборудования в ради осуществления национальных проектов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, закупаемая российская продукция должна быть полностью конкурентоспособной.

«Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что данная техника должна отвечать требованиям заказчиков, а также иметь надежную систему гарантийного и послепродажного обслуживания.

Глава государства также призвал обеспечить целевое расходование средств на закупку оборудования и добиться полной прозрачности в этой сфере.

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