Кремлю не известно о покупке родственниками Асада апартаментов в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает сведениями о покупке людьми из окружения президента Сирии Башара Асада апартаментов в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он объяснил это тем, что рынок в России является свободным. По его словам, очень много граждан РФ и других государств покупают объекты недвижимости в России, это является широко распространенной практикой.

«Нет, нам неизвестно, и нам не должно быть это известно», — заверил он.

Представитель Кремля также добавил, что не знает, насколько эта информация соответствует действительности.

До этого СМИ сообщили, что родственники Асада купили 19 апартаментов в «Москва-сити».