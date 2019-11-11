Кремлю не известно о покупке родственниками Асада апартаментов в Москве
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает сведениями о покупке людьми из окружения президента Сирии Башара Асада апартаментов в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он объяснил это тем, что рынок в России является свободным. По его словам, очень много граждан РФ и других государств покупают объекты недвижимости в России, это является широко распространенной практикой.
«Нет, нам неизвестно, и нам не должно быть это известно», — заверил он.
Представитель Кремля также добавил, что не знает, насколько эта информация соответствует действительности.
До этого СМИ сообщили, что родственники Асада купили 19 апартаментов в «Москва-сити».