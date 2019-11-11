Песков опроверг сообщения о вмешательстве России в выборы на Мадагаскаре

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает вмешательство России в выборы на Мадагаскаре, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что Кремль не раз заявлял, что российское государство категорически против вмешательства во внутренние дела страны, поэтому Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран.

Заявление пресс-секретаря Путина последовало после статьи, вышедшей в СМИ США.

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