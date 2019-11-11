В ЕС призвали продолжать оказывать давление на Россию

Исполняющий обязанности главы МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что страны Европы должны поддерживать давление на Россию из-за ситуации вокруг Грузии, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что с РФ есть дискуссии по ряду вопросов, однако Европа вовлечена в процессы по Украине, Грузии и Молдавии.

«Мы будем продолжать оказывать реальное давление на Россию по всем сложным ситуациям, которые есть в регионе», — заявил он.

Ранее в Южной Осетии сообщил о том, что с грузинской территории велась стрельба.

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