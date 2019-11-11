МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал события в Боливии, об этом сообщается на сайте ведомства.

В записи говорится, что Россия глубоко озабочена событиями в Боливии, где развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Э.Моралеса.

Отдельно подчеркивается, что готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога в стране была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота.

МИД призвал все политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности. Россия надеется на конституционный выход государства из сложившейся ситуации в интересах мира.

По мнению российских дипломатов, необходим ответственный подход со стороны всех членов мирового сообщества, соседей Боливии, а также международных организаций.