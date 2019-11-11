МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с произошедшим государственным переворотом в Боливии, в результате которого президент Эво Моралес ушел в отставку. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота», — говорится в сообщении.

МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.

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